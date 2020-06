Así es el búnker de la Casa Blanca donde se refugió Trump

El pasado viernes, en Washington D. C. algunos manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca, mientras el presidente, Donald Trump, se protegía durante al menos una hora en el búnker subterráneo de la Casa Blanca.

Este lugar recibe el nombre de Centro Presidencial de Emergencias (PEOC) y es una infraestructura similar a un búnker construida bajo el ala este de la Casa Blanca donde, en casos de emergencia, el presidente junto a otros empleados del gobierno se pueden refugiar a la vez que mantienen la comunicación con el exterior.

Antecedentes de este búnker durante la II Guerra Mundial

Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, se construyó el Ala Este de la Casa Blanca y un refugio antiáreo para la protección del presidente Franklin D. Roosevelt.

En la presidencia de Truman, concretamente entre 1948 y 1952, este refugio antiaéreo fue renovado. El búnker se expandió y se actualizó su infraestructura para, aparte de soportar explosivos y otras formas de ataque, adaptarse a una nueva era donde las armas atómicas estaban presentes.

Según un artículo publicado hace dos años en The Drive, fue este proyecto de Truman el que inicia esta instalación secreta y segura que ahora tiene el nombre de Centro Presidencial de Emergencias (PEOC).

Fue utilizado durante el ataque terrorista del 11S

Antes del 11 de septiembre, esta instalación no era demasiado lujosa y era muy limitada en cuanto al número de ocupantes que podía albergar en su interior una vez estuviese herméticamente sellada. Carecía de la comodidad de la Sala de Crisis de la Casa Blanca pero ofrecía una protección mayor. El PEOC estaba pensado para que el presidente y el vicepresidente, además de sus familias y sus ayudantes, sobrevivieran.

Según el propio Cheney, la instalación no estaba lo suficientemente preparada para responder a una situación de este tipo. Desde el búnker, Cheney no pudo comunicarse con el personal clave para estas situaciones.

Los grandes televisores no podían realizar videoconferencias y proporcionar el audio de las noticias al mismo tiempo, la instalación no contaba con los sistemas necesarios para que el presidente o el vicepresidente se dirigiesen a la nación y, en un momento dado, el CO2 aumentó demasiado en el búnker porque solo estaba preparado para albergar a un pequeño número de personas dentro de su entorno sellado.

En aquel búnker el presidente y el vicepresidente debían elegir entre sobrevivir en las instalaciones protegidas o gobernar el país. Por ello, tras los ataques del 11 de septiembre el PEOC se actualizó para ser capaz de mantener en contacto al presidente con el mundo exterior.

Según señala The New York Times, el búnker no ha sido usado mucho desde la llamada 'Guerra contra el Terror' y ha sido reforzado para resistir la fuerza de un avión de pasajeros que se estrelle contra la mansión que hay arriba.