BURLADOS- "Hacen con nosotros lo que les da la gana": adultos mayores en Táchira en los bancos

"El banco lo abrieron tarde, tuvieron que desinfectarlo, han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana, yo se que se va a molestar la gerente, pero yo tengo derecho, porque yo estoy aquí desde las 6 de la mañana", expresó Juan Luis Méndez muy molesto.

Los abuelos esperaban sentados en la acera y muchos sin haber probado un bocado de comida, a las 11.30 de la mañana habían atendido solo a una persona.

"Tengo tres meses que no cobro, me vine en cola, estoy desde las 6 de la mañana aquí, no he comido nada esperando que me pasen", dijo Ana Loyo pensionada del Táchira.

Los adultos mayores exigieron consideración y respeto, destacaron que hicieron enormes esfuerzos para trasladarse con los problemas de transporte y escasez de gasolina.

Indicaron que no tiene dinero para poder comer y comprar las medicinas, rechazaron la falta de humanidad y la mala atención que reciben los adultos mayores en nuestro país.

"Yo casi no puedo caminar bien y aquí estoy esperando", expreso el señor Roque Bolaños, quien además es hipertenso.

Por momentos los ánimos se caldearon, los abuelos mostraron su molestia ante lo que consideran burla y mamadera de gallo por parte del gobierno y las personas que laboran en los bancos.

"Ese es el deber de ellos tenerle consideración a uno, yo tengo esta mano partida, este pie partido y todo el tiempo aquí parado porque no lo pasan a uno", añadió José Escalante.

A pesar del riesgo por la pandemia, allí permanecieron, las normas de distanciamiento social no se cumplieron.