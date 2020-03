Cancelan el festival Tomorrowland Winter 2020 por coronavirus

Este domingo el festival más esperado de música electrónica Tomorrowland fue cancelado por el gobierno francés que se celebraría desde el 14 al 21 de marzo.

A principios de febrero habrían comenzado la construcción de Tomorrowland Winter 2020 en Alpe d’Huez cerca de Grenoble, pero será cancelado por las nuevas restricciones por parte del Gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

“Hoy, con gran pesar, tenemos que informar que el Gobierno francés ha decidido cancelar la edición de este año. Desde el sábado estuvimos en estrecho contacto con las autoridades, sobre el impacto del virus COVID-19, y finalmente recibimos su decisión”, confirmó el festival en su sitio oficial.

In the beginning of February the build-up of Tomorrowland Winter 2020 in Alpe d’Huez started. Today, it is with a heavy heart that we have to inform you that the French Government has decided to cancel this year’s edition (March 14 -21): info & updates: https://t.co/lyjg3dBqMg pic.twitter.com/brE0xRKAX3

— Tomorrowland Winter (@TMLwinter) March 5, 2020