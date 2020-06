¡CAOS! Largas colas hacen en Táchira para surtir de gasolina a precio internacional

"Como me voy a sentir de broma no me ha dado un infarto, porque imagínense ustedes con ese pago de 0.50 dólares el litro de la gasolina, cuando el salario mínimo es de 2 a 4 dólares", dijo José Cardenas ciudadano del Táchira que debe pagar la gasolina a precio internacional.

Los ciudadanos consideran que el subsidio de la gasolina ha debido ser para todo el pueblo, rechazaron que nuevamente se discrimine a los tachirenses.

"Para llenar un tanque de gasolina de 40 litros debo pagar 25 dólares y yo gano 4 dólares al mes, cómo voy hacer para subsistir", indicó Cárdenas.

Dijo Cárdenas que la gasolina a precio internacional es un abuso y que ese costo sólo lo podrán pagar los enchufados.

"Vine ayer a las 2 de la tarde y no pude surtir de gasolina y hoy llegué a las 4 de la mañana y voy a ver si puedo echar 10 litros, que es lo que me alcanza porque sólo están recibiendo pesos o dólares, es lamentable lo que estamos viviendo los venezolanos", indicó William Rodríguez ciudadano del Táchira que lleva dos días tratando de abastecer.

Expresó su malestar frente a la medida, indicó que en el Táchira seguirán las colas, la venta de cupos en las gasolineras, los llamados "VP", el mercado negro y las mafias.

Por su parte, Freddy Monsalve hizo cola desde las 3 de la mañana, considera que no es justo que otros estados tengan gasolina subsidiada y los tachirenses siempre paguen los platos rotos.

"No es justo, siempre me el Táchira somos los que estamos llevando con el gas, con la gasolina, con la electricidad. En otros estados si están vendiendo gasolina subsidiada", acotó.

Aunque los voceros oficiales aseguraron que serían abiertas entre 10 y 12 estaciones de servicio para surtir a precio internacional, en San Cristóbal solo una estuvo operativa.

Aún muchas personas están confundida con el alcance de la medida en esta entidad, donde el tratamiento es diferente, según los voceros, por ser una entidad fronteriza y por el riesgo que representa la pandemia.

Hasta el momento los únicos que podrán comprar a precio subsidiado serán los sectores considerados como prioritarios y que forman parte del plan de abastecimiento de la mesa de combustible, dentro de 3 meses las autoridades decidirán si se incluyen otros sectores.