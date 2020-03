Cáritas no puede cubrir demanda de medicinas: donativos no alcanzan para todos (Video y tristeza)

Cada lunes, martes y miércoles la cola frente al banco de medicinas de Cáritas Valencia se forma desde muy temprano. Se trata de carabobeños que van con sus récipes e informes en búsqueda de lo necesario para el tratamiento de determinada enfermedad. No todos cumplen su objetivo, el inventario en el lugar el limitado.

Quienes van al lugar ya saben cuánto cuesta lo que requieren en las farmacias. «El kit quirúrico que necesita mi esposo para la operación de fractura de tibia lo venden en 300 dólares, y no tenemos», expresó Luciana Fuenmayor, quien, luego de esperar por más de una hora se fue con las manos vacías.

En Cáritas tampoco tenían lo que necesita. «Es que así como llegan las donaciones, así mismo se entregan. Estamos muy limitados, son muchas más las expectativas de la gente que viene a buscar ayuda que la capacidad de nuestra respuesta que es muy limitada, en comparación con la infinita cantidades de solicitudes», alertó el padre Carlos Torreiro, director de Cáritas Valencia.

Son alrededor de 50 personas que se atienden al día que van en búsqueda, en su mayoría, de medicinas para enfermedades crónicas. «Vienen por medicamentos para la hipertensión, diabetes, es muy grande demanda de psicotrópicos y anticonvulsivantes, además de kit de partos y de quirófano en general».

La realidad en cuanto a los medicamentos ha cambiado en Carabobo en los últimos tres años. «Cuando comenzamos ni había medicina, ni cómo pagarlas, ahora sí se consiguen en farmacias, en comercios formales, pero muchas personas no tienen los recursos para poderlas adquirir porque son de alto costo».

Es por eso que Cáritas está asumiendo a este segmento de la población que no puede pagarlas. «Nuestro anhelo es que las medicinas se compren sin problema en las farmacias, es el deber ser, pero en este momento estamos cubriendo una necesidad, aunque no sea responsabilidad propia de la iglesia católica, pero lo hacemos porque no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento».