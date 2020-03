Clíver Alcalá aseguró mantener constante comunicación con autoridades Colombianas

El general venezolano Clíver Alcalá, tras las acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, manifestó que actualmente se encuentra residenciado en Barranquillla, Colombia y que las autoridades de dicho país se mantienen en contacto con él.

Clíver Alcalá, manifestó en una entrevista telefónica a la W Radio de Colombia que se encuentra domiciliado en Barranquilla desde hace dos años y que las autoridades colombianas saben la dirección de su domicilio.

El general venezolano manifestó que no posee temor de ser capturado puesto que no está huyendo de nada y que existe un acuerdo confidencial firmado con relación a las armas del presunto ataque terrorista denunciado por el régimen de Nicolás Maduro.

Con respecto a la lista de búsqueda de Estados Unidos especificó que la misma es llevada por un «fiscal que está generando la acción y presumo que no conocer el acuerdo confidencial que tenemos”.

“Para mí es una patraña que me estén acusando de algo que no he hecho. Todos saben bien quién es el responsable. Yo no puedo revelar los detalles de la operación, acá nos enteramos como el régimen de Venezuela tenía relación con el narcotráfico”, agregó el general venezolano.

Clíver Alcalá también aseguró que las autoridades colombianas no tenían conocimiento de las operaciones que se estaban preparando contra Venezuela.

“Ninguna autoridad colombiana conocía de la operación que veníamos preparando contra Venezuela. Ni el presidente Iván Duque ni las Fuerzas Militares. Ellos solo se enteraron hasta hace 48 horas”, aseguró.