¡COLAS POR TODAS PARTES! 1er día de flexibilización en Venezuela (Video + recorrido)

La calles de Venezuela amanecieron abarrotadas de colas por todas partes, mientras que algunos venezolanos iniciaron la mañana haciendo largas colas para poder abordar el transporte público, otros sin efectivo esperaban la apertura de los bancos que retomaron sus actividades sin mencionar las kilométricas colas en las estaciones de servicio donde los conductores esperaban para abastecer sus vehículos de combustible subsidiado.

Colas en los bancos

Iniciamos nuestro recorrido en las entidades bancarias donde observamos grandes cantidades personas que sin distanciamiento social y según el numero terminal de sus cedulas salieron hacer colas en los bancos debido a que muchos de ellos tenían más de dos meses sin manipular dinero en efectivo.

Las agencias bancarias se someterán al método 5×10, que consiste en cinco días laborables y luego 10 días de inactividad laboral en cuarentena.

Según un comunicado dela Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Las distintas entidades bancarias entenderán a los clientes en un horario comprendido entre las 9:00 am y la 1:00 pm.

#ÚltimaHora || Circular enviada a todas las Instituciones del Sector Bancario relativa a la Continuidad del servicio bancario durante el Estado de Alarma y Flexibilización de la Cuarentena@NicolasMaduro @SimonZerpaD pic.twitter.com/MXGl5knAYW — SudebanInforma (@SudebanInforma) May 31, 2020

(Sudeban), además señaló que tanto el personal de los bancos como los usuarios deberán respetar las medidas de prevención ante el contagio del coronavirus. Es decir que es obligatorio el uso de tapabocas y guantes para el personal de la institución y el público.

También deberá cumplirse el distanciamiento social de al menos un metro y la toma de temperatura y aplicación antibacterial antes de ingresar a las agencias.

Colas en las paradas de autobús (Sin distanciamiento social)

Continuamos el recorrido en las paradas de autobuses donde los venezolanos se trasladan hasta guindados en las puertas de las pocas unidades que está prestando servicio comercial sin ningún tipo de protocolo para prevenir el contagio del COVID-19.

Las personas deben esperar largos periodos de tiempo en vista de que muy pocas unidades de transporte trabajando debido a que la mayoría de los conductores se encuentran en las estaciones de servicio intentando abastecer sus unidades de combustible.

Recordemos que recientemente la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez informó que la administración de Nicolás Maduro implementara un manual especial para el desarrollo del transporte público y entre las normas de dicho documento se menciona la orden de mantener abiertas las ventanillas de cada uno cada uno de los transportes públicos.

Además, no se podrán ocupar todos los puestos de unidades de transporte una norma que no ha sido del agrado de muchos transportistas quienes aseguran que no será rentable trabajar con mitad de los puestos vacíos.

Colas en estaciones de gasolina

Finalizamos nuestro recorrido en las estaciones de gasolina cuyas adyacencias se encontraban abarrotadas de kilométricas colas en las que los conductores esperaban con ansias obtener el anhelado combustible.

Nosotros conversamos con algunos funcionarios de seguridad del estado y nos comentaron que según el esquema anunciado por Maduro los venezolanos registrados en el sistema patria podrán obtener el combustible subsidiado por un costo de 5 mil bolívares el litro, además Maduro explicó que los vehículos podrán adquirir hasta 120 litros al mes mientras que las motocicletas 60 litros al mes.

El pago a través del Sistema de la patria representa un mecanismo de control por parte del régimen para regular la cantidad de combustible que consumen los venezolanos de forma mensual.

Luego de realizar el pago de la gasolina subsidiada, las personas registradas en el sistema patria reciben un mensaje de texto en el que queda registrada la cantidad de gasolina consumida y monto cancelado.

Las personas que no estén registradas en el sistema patria o quienes consuman el límite de la gasolina subsidiada deberán pagar el combustible a un precio internacional de 0,50 centavos de dólar.