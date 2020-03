En la avenida Baralt, se encuentra el comedor gratuito Madre Isabel donde ofrecen para los más necesitados, en el lugar asisten más de 400 personas.

El comedor se encuentra ubicado en el colegio San Antonio, está labor la imparten la madre Isabel Longrage y el padre Calixto González, informó El Universal

El programa tiene como objetivo brindar apoyo alimenticio a las personas en situación de pobreza, las donaciones las reciben de personas naturales y de la fundación Fundac.

En sus comienzos, hace tres años, asistían de 15 a 20 personas, hoy en día asisten más de 400.

Los estudiantes de quinto año de la institución realizan su labor social ayudando a las hermanas a repartir la comida y fregando los utensilios.

Un ciudadano quien asiste al comedor informó que tiene tres años asistiendo, porque me encuentro en situación de calle, la comida es buena y recibimos buenos tratos, los días que no funciona me dirijo a otros comedores ubicados en parque Carabobo, Bellas Artes, Sabana Grande, Agua Salud o Los Dos Caminos, si no alcanzo a comer en ellos recurro a comer de la basura».