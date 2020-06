Comisionado Miguel Pizarro habló sobre acuerdo entre el Gobierno encargado, el régimen y la OPS

Tras el acuerdo firmado entre la Asamblea Nacional, el régimen de Nicolás Maduro y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para frenar la pandemia, son aún varias las interrogantes que se tienen sobre cómo funcionará esta alianza y que hizo a los parlamentarios llegar hasta ella.

Miguel Pizarro, Comisionado del Gobierno interino para la ayuda humanitaria conversó acerca de este acuerdo. Pese a que declinó a precisar a cuanto será el monto que recibirá la OPS de parte de la administración de Guaidó, si indicó que provendrán del Fondo para la Liberación de Venezuela, creado por la Asamblea Nacional y que a la fecha contaría con 20 millones de dólares.

En una conversación con Crónica Uno Este, Pizarro afirmó que este proceso para la firma del acuerdo fue iniciado hace tres meses, a partir de la detección del primer caso de Coronavirus en Venezuela.

.Sobre quienes podrán ser atendidos por esta nueva alianza, el parlamentario indicó que dependerá principalmente sobre como se prioriza la ayuda, pero si de algo hay que estar conscientes es que el gobierno encargado podrá hacer contraloría de los recursos.

"En el caso de una respuesta sanitaria circunscrita a la atención del COVID-19 para protección del personal de salud, aumento de la capacidad de diagnóstico y atención a los casos positivos, el número de beneficiarios se acota a esos tres parámetros. El alcance nunca va a ser tan grande como el nivel de la necesidad sanitaria general que hay en Venezuela. Esto no es la ayuda humanitaria de 2019 que incluía saneamiento de agua, alimentación, medicamentos de todo tipo. Esto es una respuesta puntual a la atención de la pandemia del coronavirus", precisó.

Pizarro también fue cuestionado sobre si este acuerdo tuvo en lgo que ver con el cambio de lugar de reclusión del tío del presidente encargado, Juan José Marquez, lo cual asevero que pese a que ambos acontecimientos se dieron al mismo tiempo, no tenían ninguna relación.

"Las organizaciones humanitarias no hacen intercambio de rehenes, no se meten en eso. En el caso de su tío, Juan Guaidó se enteró como los abogados y como todo el mundo por las redes sociales. Yo no dudo que eso haya sido un intento del régimen de enredar y confundir a los incautos. Nadie debe estar preso por razones políticas y al tío de Guaidó lo que hicieron fue cambiarle el sitio de reclusión"