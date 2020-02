Con esta anécdota Shaquille O’Neal hizo reír a todos en el memorial de Kobe

Una de las leyendas vivas de la NBA como lo es Shaquille O’Neal, dedicó un discurso en la ceremonia de homenaje en memoria de Kobe y Gianna Bryant. Entre sus palabras recordó una graciosa anécdota que provocó las risas los más de 20.000 asistentes.

El evento de «Celebración de Vida» en honor a Bryant y su hija tuvo momentos muy emotivos, algunos más que otros, como el discurso de su esposa Vanessa o las tiernas palabras de Jordan. Sin embargo, no todos los que tomaron la palabra fueron tan sentimentales, como el caso de Shaquille O’Neal, quien utilizó una antigua vivencia para expresar su respeto por Kobe.

Si bien el ídolo admitió que no tenía una relación especialmente buena con su ex compañero en Lakers, el respeto fue la fórmula ganadora. Precisamente un pequeño conflicto que aconteció en el vestuario angelino fue lo que Shaq recordó para todos los presentes.

«El día que Kobe se ganó mi respeto fue cuando hubo ese reclamo: ‘Shaq, Kobe no pasa el balón’, y dije ‘hablaré con él’«, así inició la historia, haciendo referencia al que podría haber sido el único defecto de Black Mamba. «Le dije: ‘Kobe, no hay un yo en un equipo’, y él dijo ‘lo sé, pero hay un Y-O en esta mierda’«, comentó Shaquille, provocando risas a los 20.000 asistentes al evento.

"I said 'Kobe, there's no I in team.' and he said 'I know, but there's an M-E in that m***********'"@shaq tells the funny story of when he really gained respect for Kobe.pic.twitter.com/y67bWkPlTK

