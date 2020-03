«Con las nuevas sanciones obligamos a Maduro a negociar», afirmó Pompeo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó este jueves que las nuevas sanciones a la firma rusa TNK Trading International S. A., propiedad de Rosneft, obligarán a Nicolás Maduro a negociar su salida de Venezuela.

Mediante su cuenta de Twitter (@SecPompeo) indicó que estas nuevas sanciones acercan más a los venezolanos a la libertad y a la prosperidad.

«Con las sanciones se aumenta el aislamiento del régimen y llevamos a la gente de Venezuela más cerca de la libertad y prosperidad que necesitan”, dijo.

We are deploying sanctions to bring Maduro to the negotiating table. Today we sanctioned Russian Rosneft-owned oil firm TNK Trading International S.A, increasing the regime’s isolation and bringing the people of #Venezuela closer to freedom and prosperity.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2020