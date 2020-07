¡CONMOCiÓN EN LAS REDES! Entérate del bombazo que soltó Kanye West en su Twitter

El rapero y productor Kanye West conmocionó las redes sociales este sábado al anunciar su postulación a la presidencia de EEUU.

El esposo de la socialité y empresaria Kim Kardashian, había asomado en el pasado su intención de competir por la presidencia.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020