Afecta en gran medida a otros que simplemente se quedarán sin empleo. José Gregorio Delgado es uno de ellos.

Él está muy preocupado y las razones le sobran. Se trata de un carabobeño que depende de la labor que realiza en el mantenimiento de áreas verdes de diferentes conjuntos residenciales en el municipio San Diego. Tiene nueve máquinas desmalezadoras, y todas necesitan gasolina para poder funcionar.

Está desesperado. Recorre en su bicicleta las estaciones de servicio e intenta que le vendan lo que requiere, pero siempre le dicen lo mismo. “Pregunté y los funcionarios de la Guardia Nacional, Policía Municipal y milicianos me dijeron que no se puede”.

Él no tiene carro y antes de la crisis era su hermano quien surtía su vehículo y de ahí le daba la gasolina que necesita. Pero ahora es imposible con las colas de más de 24 horas que se forman, pese al nuevo sistema de abastecimiento que implementó el régimen de Nicolás Maduro desde el lunes 1 de junio.

Son alrededor de 15 personas las que se quedan sin sustento económico al depender del servicio que presta Delgado. “Somos todos padres de familia que estamos en el aire. Yo a cada uno le pago un millón 500 mil bolívares semanales, pero ya no puedo más”.

Se requiere al menos 20 litros de gasolina para hacer el trabajo en un conjunto residencial. De manera irregular se la venden en dos dólares el litro. A eso se suman los cinco dólares que paga por el aceite que se consume cada máquina y los repuestos que debe cambiar con frecuencia como las bujías que cuestan cuatro dólares.

Su relación de gastos indica que solo le queda 10 dólares de ganancia a la semana. “Y con eso no hago nada, porque ya sabemos los precios de la comida”. Esas cuentas negativas son el resultado de la actividad que desempeña con precios ajustados en medio de la crisis. “Antes cobraba 60 mil bolívares por limpiar las áreas verdes en una residencia de varios edificios, ahora 120 dólares, pero aún así trabajo a pérdida”.

Aunque quiera, él no puede pasar la noche y más de 24 horas en cola porque no tiene vehículo y no le venderán la gasolina en bidones. Pero todo esto evidencia que la crisis persiste porque las largas filas de carro se observan en cada una de las estaciones de servicio de Carabobo, tanto en las 73 que cobran precio subsidiado, como en las 17 que tienen la tarifa de 0,5 dólar el litro.

En la mayoría no se cumplen con los horarios establecidos y comienzan la atención una o dos horas después de la llegada de la gandola desde PDVSA Yagua, que puede ser en cualquier momento del día. Incluso, hay quienes llegan a la cola durante la mañana del día anterior que le corresponde abastecer su vehículo, de acuerdo al terminal de la placa, y deben irse sin cumplir con su objetivo.

Esto provocó varias protestas durante los primeros cinco días del nuevo esquema. Los transportistas se hicieron sentir la mañana del martes con la paralización de sus actividades, lo que causó que se desalojaran a los ciudadanos que tenían horas en la cola de dos estaciones de servicio, que ahora son exclusivas para este sector.

Pero no ha sido suficiente. El reporte de este viernes es que menos de 30% de las unidades está circulando porque les surten solo 80 litros que se les acaba en mediodía de trabajo.

También han sido cerradas varias avenidas y autopistas en los municipios Valencia, Naguanagua y San Diego, para reclamar gasolina cuando informan que se acabó y se surte apenas a menos de 150 carros.