Por los momentos, la estrella de reality shows Kim Kardashian no desea que sus hijos sepan la situación por la que está atravesando el rapero, Kanye West. En parte por decisión de West, ya que él no quiere hablar con su esposa, pues asegura que lo llevará a un psiquiátrico y porque la propia Kim está "dolida" con su marido.

“No hay conversaciones serias de divorcio todavía. Kim lo ha mencionado varias veces, pero no planea solicitar el divorcio hasta que Kanye se estabilice. En todo caso, lo más probable es que Kanye solicite el divorcio abruptamente. Kim no planea dejarlo en un momento como este cuando es vulnerable”.