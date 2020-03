Cuarentena en cola por gasolina: Carabobeños amanecieron en las estaciones de servicio

La incertidumbre reina en Carabobo. Javier Ortiz decidió hacer cola por gasolina la tarde del lunes. Llego a una estación de servicio ubicada en la Autopista Regional del Centro a las 6 pm, ahí se enteró de la cuarentena social en todo el país decretada por Nicolás Maduro, y estuvo hasta la madrugada, porque fue a las 3 am cuando puedo abastecer su vehículo.

Su historia no es inédita. Se repitió en menos de 20% de las gasolineras en las que hubo despacho de combustible de las 97 que existen en la entidad. De manera oficial se desconoce cuál es el origen de esta falla que tiene a las estaciones de servicio del interior de las ciudades con los tanques secos.

En algunos puntos de venta la anarquía reinó. Las colas se hacían cada vez más largas, de hasta más de ocho kilómetros, porque se le daba acceso con prioridad, no solo a funcionarios públicos y de seguridad en ejercicio, sino a personas que nada tenían que ver con los sectores privilegiados.

En otras estaciones de servicio en las que no no hubo despacho, hubo episodios en los que funcionarios policiales desalojaron a quienes esperaban ahí por horas, con el argumento de que no surtirían gasolina en ese lugar y que se debe respetar la cuarentena.

Mientras tanto, transcendió que las autoridades en materia de combustible en Carabobo está estudiando la suspensión del suministro para lograr que las personas se queden en casa, en prevención del coronavirus (Covid-19).