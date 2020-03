Cuatro horas de Valencia a Caracas: la odisea de viajar en cuarentena (Video)

“Los medios de comunicación están exceptuados de la cuarentena”, decían. Sin embargo, sabíamos lo que significaba: solo los medios complacientes, con una línea editorial a favor del régimen de Nicolás Maduro podrían transitar entre estados sin ningún problema. Fue así como un viaje de Valencia a Caracas duró más de cuatro horas.

7:00 a.m. Las largas colas en la estaciones de servicio nos recordaron que debíamos viajar sin aire acondicionado para ahorrar gasolina. Un poco menos de medio tanque sería suficiente para llegar cómodos a Caracas; eso, creyendo que no tendríamos que dar tantas vueltas si demostrábamos que vivíamos allí.

7:30 a.m. Antes de entrar al túnel La Cabrera, el límite entre Carabobo y Aragua, la retención vehicular evidenciaba un punto de control. “No pueden pasar por órdenes presidenciales. Si viven en Caracas tienen que irse por la carretera vieja”, dijo un efectivo de la Guardia Nacional (GN). Las patrullas de la Policía de Carabobo

8:00 a.m. Entrando a Mariara, comunidad parte de la carretera vieja, era evidente que estábamos en zona desconocida. Una de nosotras conocía el camino, que no parecía peligroso, y que creíamos, podríamos rodar sin problemas.

9:00 a.m. Ya había pasado una hora desde que entramos a Mariara. Después de sortear el mal estado de las vías llegamos a la otra frontera entre Carabobo y Aragua, donde una comisión de PoliAragua nos esperaba. “No pasa nadie. Ni a pie, ni en carro, ni en autobús”, decían de manera altanera los policías. A ninguno le importaba las explicaciones que dábamos, tenían órdenes de no evitar que alguien ingresara al estado por allí. Ni siquiera las personas que presentaron certificado médico pudieron pasar.

Devolvernos, gastar la poca gasolina que nos quedaba, hacer una cola de varias horas en una estación de servicio, volver a intentarlo mañana cuando seguramente las medidas estén más estrictas… Definitivamente, ese escenario no era una buena opción.

10:00 a.m. Un equipo de otro medio de comunicación, ubicado en el estado Aragua, llegó al punto de control. Con solo mostrarles el carnet el funcionario accedió a dejarlos pasar. Les pedí ayuda a los periodistas de ese medio para pasar con ellos. Les hablé de una excorresponsal de ellos que viajaba con nosotros… No accedieron. Fue el policía a quien tenía rato rogándole, quien nos permitió el paso.

10:30 a.m. Por fin habíamos salido del calor inclemente. Llegamos a Maracay y una solitaria Autopista Regional del Centro nos saludó de nuevo. Cada vez faltaba menos. Antes de llegar a la frontera entre Caracas y Miranda, las alcabalas no fueron difíciles de pasar. Una cola de 5 minutos bastó para cargar gasolina en un reconocido parador turístico.

11:00 a.m. Penúltima alcabala. Un funcionario de la Guardia Nacional nos exigía el Registro de Información Fiscal (RIF) que demostrara que vivíamos en Caracas. “Aquí está, lo tengo en el teléfono”, dije. Accedí a darle el celular y la cédula para que pudiera ver con detalle los datos, pero lo que yo no podía dejar de ver eran sus uñas negras, sin guantes, mientras pensaba en las toallitas desinfectantes y el alcohol que usé inmediatamente después de que me lo entregó.

11:20 a.m. Última alcabala. Un general del mismo cuerpo militar era quien decidía quién entraba, y quién no. Afortunadamente, sin solicitar mucha documentación, permitió que ingresáramos a la ciudad Capital.

11:30 a.m. Nunca nos había hecho tan feliz llegar a la bajada de Tazon.

En ese último punto de control, estuvo frente a nosotros la evidente muestra de lo que pensamos al principio: los periodistas complacientes son beneficiados. Mientras ellos, los del canal del Estado, grababan un avance informativo libremente en la alcabala, nosotros rogábamos que nos dejaran pasar a nuestra ciudad de residencia.