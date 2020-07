Dramático audio del director del hospital central de San Cristobal

Ramón Chávez, director del Hospital del Seguro Social en San Cristóbal, en el estado Táchira, informó que se hospitalizó luego de que se conociera que dio positivo por COVID-19.

Mediante un audio divulgado en las redes sociales (@Las_Primicias), se escuchó a Chávez señalar que su cuadro de salud no terminaba de ser satisfactorio; probablemente por la presencia de la neumonía nosocomial que previamente presentaba.

"Luego de ultimas conversaciones con colegas, colegas internistas, infectólogos, cardiólogos, en el país y fuera del país. Tomé una decisión. Debido a que la evolución del caso no termina de ser satisfactoria (...) de ponerme en manos de mis colegas, en quienes confío. En quienes, además, han sido quienes han batallado contra esta pandemia", comentó.

Chávez reveló el pasado 19 de julio que se contagio por coronavirus a través de un audio.

"Este resultado no me amilana (...) seguimos en la lucha para salir adelante. Esto me da para sencillamente tener más cuidado. Los hombres que estamos en la primera línea de batalla, estamos más sensibles a padecer", opinó en un audio.