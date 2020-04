La estrella británica del pop, Dua Lipa sorprendió a sus fans al anunciar que hará algo nuevo con el tema "Hallucinate".

Ben Howell, es un fan de la intérprete quien versionó el tema "Hallucinate", el joven mezcló la canción con el tema de noticias de BBC News, por lo que llamó la atención de Lipa, que respondió desde su cuenta personal de Twitter, el siguiente mensaje:

"Nivel de cuarentena: @BBCNews remezcla de Hallucinate por @piffleandwhimsy. Gracias @gregjames por enviarme esto!".

quarantine level : @BBCNews remix of Hallucinate by @piffleandwhimsy 😂 // thank you @gregjames for sending me this! I think this calls for a new theme tune??? pic.twitter.com/0F6SzPJ523

— DUA LIPA (@DUALIPA) April 28, 2020