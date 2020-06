En conmemoración por el Día del Refugiado, el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que más cinco millones de venezolanos han huido de su país a consecuencia del régimen de Nicolás Maduro.

Además, enfatizaron que los Estados Unidos han proporcionado casi $611 millones en asistencia desde 2017.

More than five million Venezuelan refugees and migrants have fled their homes to escape Maduro's tyranny. The U.S. will not forget them, providing nearly $611M in humanitarian assistance since 2017. On #WorldRefugeeDay, we must do more together to address the growing crisis. pic.twitter.com/yw5vCZoFlO

— Department of State (@StateDept) June 20, 2020