El Coronavirus es una coyuntura, la destrucción de hospitales es rutina

El anuncio de la llegada del Coronavirus a Venezuela generó en los ciudadano angustia ante un panorama de crisis humanitaria y desinformación. La criminalización sobre la difusión de noticias referentes al tema ocasionó al mismo tiempo un vacío evidente.

Compras nerviosas de alcohol, antibacterial y mascarillas fue la acción inmediata luego del anuncio de los primeros 2 casos. Una alocución con Maduro a la cabeza. Ya con 17 casos confirmados la gente sigue preguntando en redes sociales ¿Qué debo hacer?. La medida para todos, con algunas excepciones, es quedarnos en casa, lavarnos las manos y no automedicarnos si llegamos a presentar algún síntoma asociado.

El Covid19 mantiene a los venezolanos hoy aletargados, tratando de proveerse de lo máximo para su propio bienestar y el de sus familiares, pero es ciertamente una coyuntura. Una pandemia que afecta seriamente a países con sistemas de salud robustos y que llega al país con hospitales que no pueden garantizar una medida básica de prevención como es el lavado de manos por carecer a la fecha de agua en 70% de estas instalaciones.

Redactar esta nota puede generar en usted que me lee miedo. No es la intensión. Como periodistas tenemos el deber de informar la verdad y lamentablemente la infraestructura hospitalaria en el país no esta bien. Es un problema de fondo que no se ha resuelto y deja indefensos a quienes hoy dependen de la salud pública.

Trabajadores del hospital José Gregorio Hernández, ubicado en Los Magallanes de Catia, Caracas, nos hacen llegar imágenes dantescas de como se encuentra puertas adentro.

Desechos biológicos amontonados en los balcones de áreas criticas como hospitalización, maternidad y consulta. En las fotografías se ve claramente como dentro del centro de salud existe un mal manejo del material médico quirúrgico exponiendo al personal y pacientes a contaminación y bacterias.

Si usted lee esta nota se preguntará o pensará que quienes hacen vida en los Magallanes son poco aseados o descuidados. Pero la realidad según ellos mismos relatan es que han exigido a la directiva la dotación de bolsas y material de limpieza y la respuesta siempre es el silencio o la falta de presupuesto.

Recipientes llenos de sangre y fluidos permanecen a la intemperie junto a guantes usados, yelcos, vías, centros de cama y pañales sucios en montañas de suciedad que nadie asume.

En el José Gregorio Hernández inaugurado por Rafael Caldera en 1973 escasean los insumos y abunda la calamidad. La oscuridad y soledad de sus pasillos son caldo de cultivo para que el hampa haga de las suyas.

Televisores que los pacientes llevan para tratar de distraerse durante su hospitalización son arrancados de las habitaciones. Estantes donde enfermeras y el personal guardan sus pertenencias también son violentados, la puerta principal del hospital fue remendada por los trabajadores y hasta las placas de bronce que mostraba a la comunidad su año de fundación se la robaron durante el asueto de carnaval.

La fuente central del hospital se convirtió en un depósito de agua estancada. Agua verde mezclada con basura, restos de comida y otros desechos que prolifera un brote de zancudos que suman otro problema al rosario de dificultades del sistema de salud en Venezuela.

La exigencia del personal es que desde el Ministerio de Salud se de respuesta a la situación, pues ni ellos siendo trabajadores tienen como atenderse y están expuestos a diario a enfermedades propias de bacterias hospitalarias.

El miedo sobre el impacto del Coronavirus es innegable si al comparar el sistema de salud en países del primer mundo con el estado de destrucción de la salud pública en Venezuela.

Hoy todos somos responsables de la salud propia y del resto. Cumpla con los llamados de cuarentena social para que el virus no se propague en dimensiones como las de Italia u otras naciones. No crea en rumores y busque fuentes confiables de información.