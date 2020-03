El apagón nacional que azotó a Venezuela en 2019 conmocionó el país y afectó todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Ese trágico jueves, 7 de marzo, la nación se detuvo, al igual que el Torneo Apertura del fútbol, que se jugaba en ese periodo. Ese día la pelota venezolana se apagó.

Se avecinaba la fecha 7 de la máxima categoría de futbol, la Primera División de Venezuela. Una situación de esta magnitud, que conmocionó a todo el territorio, obligaría a suspender la jornada. Sin embargo, la Liga y la Federación Venezolana (FVF) exigieron que se jugaran todos los partidos planificados.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Venezuela solicitó mediante un comunicado que se suspendieran todos los encuentros de ese fin de semana. Las autoridades hicieron caso omiso y obligaron, sin electricidad en variados estados, a que rodara la pelota en horarios diurnos.

Rebeldía en Maracaibo

El Caracas Fútbol Club, máximo ganador de la competición, debía trasladarse a Maracaibo para jugar en contra del Zulia Fútbol Club. El problema radicó en que el Aeropuerto de Maiquetía no contaba con servicio eléctrico.

“Odisea en una Maiquetía en penurias. Si no hay condiciones en un país que no es capaz de atender las necesidades básicas de sus ciudadanos, no hay condiciones para nada”, manifestó Ricardo Andreutti, jugador del “Rojo”, en su Twitter.

Finalmente, una planta eléctrica permitió al plantel del Caracas F.C abordar su vuelo hacía la Tierra del Sol Naciente, uno de los estados más afectados por la crisis eléctrica.

El domingo, 10 de marzo, debía rodar la esférica en el césped del Estadio Pachencho Romero ante solamente 250 espectadores. Pero los jugadores de ambos equipos tenían otros planes. Los futbolistas, como forma de protesta por verse obligados a jugar en semejantes condiciones, optaron por pasarse la pelota los unos a los otros por los 90 minutos.

«No hay condiciones para que haya fútbol«, aseguró Evelio Hernández, uno de los jugadores más importantes del equipo zuliano. Parecía no estar equivocado; las instalaciones deportivas no contaban con agua ni servicio eléctrico.

Los clubes repartieron los puntos y los jugadores volvieron a sus respectivos hogares a encender sus velas. No obstante, el Consejo de Honor de la FVF sancionó a ambos equipos con una suma equivalente a 110 dólares, ”quedando como juego celebrado sin asignación de puntos” y multando al capitán del Zulia, Leo Morales, y a su par del Caracas, Rubert Quijada, con 8 dólares y un partido de suspensión.

Los equipos tendrían un punto menos en la tabla final del torneo por esta «protesta colectiva no violenta«.

En todos los campos del país se jugó la fecha, a pesar de los graves problemas eléctricos. La situación fue palpable en la asistencia de los fanáticos, pues solamente tres de los nueve partidos tuvieron más de mil espectadores. En cambio, la fecha 6, previa al apagón, tuvo más de mil personas en las gradas en nueve de sus diez encuentros.

Crisis sudamericana

El apagón no solo afectó a las competiciones nacionales, pues un partido internacional entre el Deportivo Lara y el equipo ecuatoriano Emelec, tuvo que ser pospuesto por la falta de electricidad.

El partido de la Copa Libertadores estaba apuntado para jugarse el 7 de marzo a las 9 p.m. en Barquisimeto, en el estadio Metropolitano de Lara. Finalmente, el balón rodó el viernes a las 3 p.m. aprovechando la luz que brindaba el Sol, pues los reflectores del estadio no podían funcionar.

FVF acepta la realidad

Tras decenas de apagones en todo el territorio nacional, miles de aparatos electrodomésticos dañados, graves problemas en hospitales, industrias, comercios y servicios, la FVF decidió suspender las actividades.

Mediante un comunicado emitido el martes, 12 de marzo, el consejo directivo del máximo ente del balompié venezolano suspendió las actividades de la Primera y Segunda División, Torneo de Filiales y Superliga Femenina “hasta que estén dadas la condiciones para la disputa normal de los encuentros”.

Los juegos de la octava jornada fueron pospuestos y se reestablecieron las actividades en la fecha 9 el 19 de marzo. Sin embargo, el viernes, 29 del mismo mes, un partido disputado en Barinas entre Zamora y Lala F.C tuvo que ser suspendido cuando en el minuto 39 un corte de electricidad dejó a oscuras el estadio de La Carolina.

El sábado inició una vez más el partido a las 10 de la mañana. Lamentablemente, el jugador Yorvin González sufrió una grave lesión en los ligamentos. Así comenzó la odisea por encontrar en centro de salud funcional en pleno apagón. El futbolista de Lala F.C. finalmente fue atendido y enyesado. «Fueron momentos de angustia», reconoció a AFP Del Valle Rojas, entrenador de club.

«Se va la luz, se va el agua, el jugador no descansa bien (…). Es difícil trabajar en esta situación», manifestó Rojas.

Así finalizó marzo de 2019, un mes bastante irregular y oscuro dentro del fútbol venezolano. Un periodo con jornadas jugadas gracias la luz del sol y con los estadios vacíos. Los venezolanos tenían otras prioridades.