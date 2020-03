Raúl García tiene una mezcla de sentimientos. Él está preocupado, y mucho, pero sobre todo está indignado. Como todos enel país, sabe que debelavarse las manos con frecuencia con agua y jabón para prevenir el Covid-19. Pero ni en su casa, ni en todo el sector en el que vive pueden cumplir con esa medida básica de higiene.

No hay agua. Y no es una noticia nueva para ellos en la urbanización La Isabelica de Valencia. Las fallas con el suministro del servicio en Carabobo son de vieja data, pero desde hace tres semanas no se cumple ni con el esquema de racionamieto que había implementado Hidrocentro.

«Nos ponían el agua tres veces a la semana, pero ahora ni siquiera eso»; expresó García. Y cuando al menos contaban con esa regulación lo que salía de los grifos no era de buena calidad. «Es agua sucia, maloliente, que da hasta piquiña en la piel, pero al menos nos podíamos lavar las manos».

Su preocupación es que, como el agua que pueden comprar a un precio cada vez más elevado se usa para cocinar y beber, no pueden cumplir con la higiene de sus manos como se recomienda, y que sean víctimas de la propagación del Covid-19.

Para Maritza Ortiz, quien habita al sur de la capital carabobeña, es ilógico que en medio de la emergencia que se vive por el virus, no se garantice ni siquiera el agua. «Cómo hacemos entonces, no sale nada de las tuberías, de verdad nos están condenando a la muerte».

Visiblemente molesta, María Arias se pregunta cómo enfrentarán esta situación. «No hay agua, no podemos lavarnos las manos. De everdad es desesperante y angustiante».