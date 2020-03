En Guaiparo perdieron la cuenta de la última vez que pasó el aseo urbano

Para llegar al hospital Dr. Raúl Leoni, en San Félix, lo primero con que se topan los ciudadanos es con el basurero a la entrada del sector Guaiparo. Ya perdieron la cuenta cuando fue la última vez que recogieron la basura.

«Con mi uso de razón, no recuerdo la última vez que vi un camión de basura», afirmó Anabel González, habitante del sector Guaiparo, quien además tiene un niño especial.

«Nos vemos en la obligación de tirar la basura a la calle porque no podemos acumularla. Yo tengo un hijo especial y le pueden picar las plagas, agarrar un dengue», manifestó.

Cristóbal Arteaga también vive en este sector y asegura que nunca pasa el camión de aseo urbano.

«El aseo no pasa, así que no se dejen caer a embustes. Antes de diciembre fue que pasó y porque venían los días de diciembre. La gente bota la basura allí porque no la pueden acumular en su casa», lamentó.

No es esta la única zona de Ciudad Guayana con el mismo problema, que se repute frecuentemente en zonas cercanas a centros de salud y mercados.

Supraguayana, el servicio de la Alcaldía de Caroní, poco se ve en las urbanizaciones, algunas pagan a camiones privados para recoger la basura.