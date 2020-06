En Mérida brindarán hospedaje a familiares de pacientes COVID-19

Indira Briceño, directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) en Mérida, indicó que ayudarán con hospedaje a los familiares de pacientes que permanecen en el área de aislamiento COVID-19.

Declaraciones que ofreció luego de una serie de denuncias realizadas por personas procedentes de otros estados del país, quienes han tenido que dormir en condiciones adversas en los alrededores del centro asistencial por no disponer de dinero para pagar hospedaje en posadas, o no tener familiares en la entidad.

"En vista de la situación difícil por la cual atraviesan, no solamente por la separación de su familiar que no pueden ver, sino también lo difícil que es para ellos pagar hospedaje (..) no son del municipio Libertador, son de la zona Panamericana , Colón, la zona Sur del Lago o de estados aledaños como Trujillo o Barinas", manifestó.