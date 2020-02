“Estoy con ustedes”, el mensaje de Ozuna a Venezuela en el Viña del Mar

El cantautor puertorriqueño Ozuna le dedicó unas palabras este viernes a Venezuela durante su presentación en el famoso y reconocido festival Viña del Mar en Chile.

«Estoy con ustedes, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Republica Dominica, todo se puede con la paz, el amor y el dialogo. Estoy con ustedes, los amo», afirmó Ozuna.

Estas declaraciones las ofreció mientras tomaba un respiro para su próxima canción, en las cuales aseguró que no conocía nada de política, pero sin embargo, estaba al lado del pueblo.

Instó a los presidentes de los países Latinoamericanos a escuchar al pueblo y a la juventud, «necesitamos complacer esos deseos, a esos jóvenes que quieren estudiar».

«Yo no conozco nada de política, no se nada, nunca me ha interesada, solo se que estoy con el pueblo. El pueblo es quien me ha dado el amor y el cariño, y a todo el mundo entero. A todos los presidentes, necesitamos escuchar al pueblo, a la juventud», dijo.

Ozuna se ganó una Gaviota de Plata y de Oro, un galardón otorgado en el festival Viña del Mar.