ESTRAGOS - LLuvias colapsaron la vía hacia Palo Verde

Solo un tramo de la vía hacia Palo Verde es transitable debido a las lluvias este 9 de junio. Durante la noche de este lunes se presentaron fuertes precipitaciones en la capital del país.

Asimismo, en redes sociales denunciaron los derrumbes y pidieron ayuda a las autoridades para despejar la vía. Además diferentes zonas de la ciudad denunciaron fallas en el servicio eléctrico a consecuencia de las lluvias.

#9Jun 9:40am #Caracas #FuerteLluvia

Debido a los derrumbes en la vía que dejaron las fuertes precipitaciones caída en horas de la noche, sólo hay una vía de acceso hacia #paloverde, tomen sus previsiones - @FaroComunitario pic.twitter.com/EyWeCU7RrZ — Reporte Ya (@ReporteYa) June 9, 2020

En el municipio El Hatillo, el alcalde Elías Sayegh denunció que 90% del sector no tenía servicio eléctrico, por lo que pidió atención a la empresa Corpoelec.

Por su parte, el alcalde de Baruta, Darwin González, informó vía Twitter que zonas del municipio se encontraban sin electricidad y algunos árboles se cayeron aproximadamente a las 3:30 am. A las 5:00 am González realizó otro reporte y las lluvias no habían cesado.