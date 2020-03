Estricto control en la autopista Caracas-La Guaira: Ni siquiera casos médicos están pasando

Funcionarios de los cuerpos de seguridad de Vargas están desplegados desde las 3 de la madrugada de este lunes, con el fin de hacer cumplir la cuarentena social y colectiva ordenada por el régimen para seis estados y el Distrito Capital. Vargas es uno de ellos.

Desde el kilómetro 0 de la autopista Caracas-La Guaira están distribuidos efectivos militares, así como policiales y preventivos como la PNB, Policía Municipal y Protección Civil regional y municipal.

Para salir del Litoral Central, por ejemplo, el condón de las autoridades estaba situado justo a la altura del antiguo reloj, donde está el primer retorno. Allí eran devueltos la mayoría de los conductores, ya sea particulares como de busetas.

El general Sánchez, aunque no declaró a la prensa por no estar autorizado, se dirigió a más de 60 personas que estaban varadas a un costado de la vía y a quienes se les impidió continuar su curso hasta Caracas.

Les aseguró: “El que no tenga una situación excepcional no va a poder subir a Caracas. Solamente casos excepcionales, que son casos excepcionales: lo van a operar hoy, va a un oncológico y tiene un informe médico y el día de la cita por escrito. Pero si va a subir, que no sea esa circunstancia, no puede subir a Caracas”.

Agregó: “El Estado está en cuarentena. El que no esté en esa circunstancia no va a poder subir”.

Algunos de estos casos eran médicos y la gran mayoría trabajadores que cumplen labores en Vargas y que viven en Caracas. A ninguno se les autorizó continuar a la capital de la República. Sin embargo, luego de conversar con el efectivo castrense este se comprometió a buscar un bus que les permitiría seguir su destino.

Una de las afectadas es Magaly Domínguez, quien dijo que vive en la urbanización Delgado Chalbault de Coche. “Forma parte del Instituto Nacional del Adulto Mayor, Festival 67 en Coche. Bajamos a La Guaira para asistir a unos adultos mayores que les hacía falta algunos medicamentos como Losartán y otras cosas más, pero ayer declararon esta emergencia y no tenemos dónde quedarnos”.

Aprovechó, además, de hacerle un llamado al gobernador Jorge Luis García Carneiro, a fin de que agilizara el envío de una buseta, dado que estaban bajo el inclemente sol, sin comida y sin agua. “Hacemos un llamado de emergencia al general García Carneiro para que haga acto de presencia y mande autobuses”.

Lo instó a autorizar a Sánchez a trasladar a los pasajeros varados. “Hay personas mayores, niños, no hemos desayunado. Que haga acto de presencia”.

Asimismo, se observaron largas colas a las afueras de la sede de la ZODI Vargas, situada en La Guaira, donde las personas que deseaban subir a Caracas debían tramitar un salvoconducto. Incluso, se supo que los pasajeros y la tripulación de un vuele que llegó de Perú estaban esperando el documento.