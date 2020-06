Eugenio Martínez planteó lo que se necesita para tener un Nuevo CNE

El periodista Eugenio Martínez realizó un análisis de lo que realmente se necesita, para que Venezuela tenga un CNE confiable. Luego de la sentencia del cuestionado TSJ en la que se adjudica la designación de los nuevos rectores.

Martínez desestimó que la solución a la crisis política y humanitaria que vive el país, pase por "ocho rectores impuestos por el TSJ. Además señaló que en las últimos 20 años sólo una directiva del CNE ha sido designada por la Asamblea Nacional.

El comunicador social apuesta por "un arbitraje electoral institucional que es mucho más que un nuevo CNE. Un árbitro electoral que retome las garantías políticas y técnicas y que además pueda adecuar las elecciones a la nueva realidad que impone el coronavirus", reseñó HispanoPost.

¿Qué propone Eugenio Martínez?

Martínez consideró que el nuevo CNE debe "salir de un acuerdo político". Con el cual se plante un cronograma para que las elecciones parlamentarias tengan fecha, al igual que un referendo. O unas eventuales elecciones presidenciales.

"Antes de hablar de elecciones en Venezuela es necesario reconstruir las garantías políticas y técnicas, reconstruir el sistema automatizado", manifestó.

Consideró que la resolución de la crisis pasa porque el proceso de designación de nuevo rectores del CNE, lo lleve acabo el Comité de Postulaciones de la AN.

Este análisis lo realiza el comunicador social luego este año constitucionalmente corresponde realizarse elecciones parlamentarias. Bajo un contexto complejo en el que no hay confianza en el actual CNE, Nicolás Maduro no es reconocido por la comunidad internacional. Y la oposición venezolana no participará en elecciones fraudulentas.