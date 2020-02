Evelyn Bastos interpretó a Jesuscristo por ir en contra del feminicidio

View this post on Instagram

Eu, Mulher… nós “Mulher”!!! Brasil no topo quando falamos no feminicídio! As mortes violentas por razões de Gênero nos coloca todos os dias no “medo”. Ser mulher é ser a luta! Ser mulher é saber que precisamos encarar uma guerra por dia contra a discriminação e opressão que o machismo nos oferece. Temos o nosso corpo sexualizado a cada instante e isso não pode e nem deve ser aceito, somos assediadas, mortas… Pelo fato de sermos mulheres e vivermos em uma sociedade que ainda nos inferioriza. A cada 7 segundos, aproximadamente, uma mulher é vítima de violência física. Somos tantas, somos livres e somos o que quisermos ser. Talvez um dia teremos queda nos tristes números de feminicídio e a sociedade perceberá que não cabe objetificação em um corpo feminino que não nasceu para ser pautado pelo outro. Enquanto isso não acontece, seguiremos carregando a nossa própria cruz. Ah… e se Jesus fosse mulher?! Seu coração aceita? Seus olhos enxergam? Seu amor te limita? “EU SOU DA ESTAÇÃO PRIMEIRA DE NAZARÉ, ROSTO NEGRO, SANGUE ÍNDIO, CORPO DE MULHER’” ????????????????