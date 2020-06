EVTV se va de Best Seller con José Gregorio Hernández este domingo en la noche (+video)

View this post on Instagram

"El Venerable" José Gregorio Hernández . . Una brillante producción de @rctv con la participación del primer actor #FlavioCaballero y la pluma de @leonardopadron . No puedes perderte esta súper producción, este domingo 📅 #21Jun a las 7:00 pm ⏰ por EVTV . . En el marco de la beatificación de José Gregario Hernández, el médico de los pobres, en exclusiva por EVTV con la producción de RCTV, para que puedas seguir celebrando esta gran noticia para Venezuela. Esta beatificación viene a renovar la fé del pueblo noble creyente . Para más información entra al link que está en nuestra bio 👉📲 y entérate de más ➕ o visita nuestro canal en YouTube EVTV Miami y haz click 💻 en la información. . #NoticiasEvtv #Venezuela #19Jun #EvtvContigo #ElVenerable #FlavioCaballero