EXPECTATIVAS- Flexibilización de la cuarentena: necesidad y riesgo para loa guayaneses

Para los guayaneses, las medidas de flexibilización de la cuarentena tiene sus pro y contras. La necesidad de buscar ingresos económicos y el riesgo al contagio.

"Yo entiendo a muchas personas que se suman a esta flexibilización del horario por el tema económico, porque todos estamos pasando mucho trabajo, la gente está pasando mucha necesidad, hay hambre en Venezuela. Pero no estoy de acuerdo con esa flexibilidad porque, nosotros que somos frontera con Brasil, la mayoría de las personas vienen de trabajar en las minas, y me parece un poquito riesgoso", consideró Thaís Marín.

La flexibilización de la cuarentena se da justamente cuando hay una mayor curva de contagio de COVID-19 en Venezuela. Pese a eso, Luis Rojas opina que no hay otra opción.

"Hay que aplicar la medida de flexibilización porque si no la economía se va a parar, y la gente sin real no come. Hay que trabajar. Lamentablemente habrá algunos que se van a contagiar, otros no, depende de la prevención que tú tomes, pero hay que flexibilizar y la gente tiene que salir a trabajar", expuso Rojas.

Desde el lunes, cuando comenzó el período de flexibilización del confinamiento, las aglomeraciones se han concentrado en colas por gasolina y entidades bancarias donde no se cumplen con los protocolos de