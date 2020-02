Experiencia de refugiados venezolanos en centros de Alemania

Rodeado por una doble cerca de alambre de más de dos metros, cámaras de seguridad por doquier y una garita con un vigilante, así es el centro de refugiados ubicado a unos cuatro kilómetros del centro de Leipzig, en Alemania.

Cientos de venezolanos se encuentran en este centro, así relató Luisa Granados, de 64 años de edad, una de las inquilinas del Max-Liebermann, ubicado en una calle del mismo nombre donde se ven más venezolanos que alemanes, y parece ser más común escuchar español que el idioma local, publicó en una nota el portal web BBC.

«Unas amigas venezolanas, viendo mi situación económica, me regalaron el pasaje. En 2018 me fui a Estados Unidos, donde ellas viven, estuve un rato en Miami y después me mudé a Monterrey. Pero allá la delincuencia también es grave y estando AMLO en el poder me dio miedo de que las cosas se pusieran como en Venezuela, entonces desistí de quedarme allí», explicó.

SLuisa llegó a Europa en octubre de 2019 y, luego de una corta estadía en Berlín, fue trasladada al centro Max-Liebermann por las autoridades alemanas.

700.000 solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo

La crisis ha forzado a casi 4,8 millones de venezolanos a abandonar sus hogares y emprender una nueva vida en otras latitudes. De estos, más de 700.000 han tramitado solicitudes de asilo, una cifra que representa un incremento de 4.000% con respecto a 2014, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). La mayoría de los casos se presentan en Ecuador, seguido de cerca por Colombia.

El Max-Liebermann no es el único centro de refugiados con venezolanos en Leipzig; en las afueras de la ciudad se encuentra otro, conocido como Dölzig; se necesita casi una hora de viaje en autobús y caminar por el medio de la carretera por unos minutos para llegar a este sitio ubicado en el medio de la nada.

«El supermercado más cercano queda a un kilómetro de distancia. Aquí no vive nadie: es como si quisieran ocultarnos y que no nos mezclemos con la civilización», explica Eduardo, otro solicitante de asilo venezolano que no quiso revelar su identidad, por el que lo llamaremos de esta forma.

Las personas solteras son alojadas en habitaciones compartidas, pero si se trata de un matrimonio o de una familia, se les da un cuarto privado.

La Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF, por sus siglas en alemán) distribuye a los solicitantes de asilo a lo largo y ancho del territorio de acuerdo a su nacionalidad. Desirée ha notado que «a los peruanos y salvadoreños, por ejemplo, los envían a Bavaria, en el sur, y a los venezolanos a Sajonia, en el este».

Tanto en el centro Max-Liebermann como en el Dölzig, la mayoría de los migrantes no habla ni alemán ni inglés, por lo que su comunicación con el exterior es limitada. Para alivio de muchos, en los centros hay trabajadores de habla hispana.

Reciben clases de alemán básico todos los días y los más pequeños van a una escuela destinada a ayudarlos a ingresar al sistema educativo local. En tan solo tres meses, la hija de Desirée, que domina el inglés, ha aprendido a defenderse en la lengua de Goethe.

En ambos centros, los refugiados cuentan con Wi-Fi, guardería, canchas, un pequeño gimnasio, una lavandería y una peluquería.

Según los propios residentes, «la mayoría» de los solicitantes de asilo en ambos centros son venezolanos, pero también hay afganos, georgianos, cameruneses, entre otras nacionalidades.