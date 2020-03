Falta de mantenimiento e inversión: sistema eléctrico colapsa y afecta estados andinos

En los estados Mérida, Táchira, Barinas y Apure se han recrudecido los cortes eléctricos en los últimos meses, una situación desesperante para muchos que afecta las diversas actividades económicas, la educación, el entretenimiento y la salud de los ciudadanos, de acuerdo a los especialistas todo se debe a la falta de inversión y mantenimiento durante años al sistema eléctrico nacional.

Pedro Mora, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Los Andes (ULA-Mérida) , afirmó que durante una reunión sostenida hace días con el “protector de pueblo” Jehyson Guzmán, les aseguraron que reducirían la tasa de salida de la falla eléctrica. «Estos cuatro días después de haber salido de la reunión hemos observado con suma preocupación que las fallas eléctricas se han recrudecido en forma sustancial” , reclamó.

Igualmente manifestó que todo el problema que afecta a los habitantes de los estados andinos se debe a la falta de mantenimiento de todos los sistemas termoeléctricos del país, además de la falta de inversión en los sistemas hidroeléctricos, asimismo, recordó que el pasado 8 de marzo de2020 un inconveniente en la subestación el Tablazo dejó sin suministro de energía varios sectores, lo que a su juicio evidencia la falta de mantenimiento y confirma que el problema no es de ahora, sino de hace años. «Ya tenemos un año con el mismo problema”, reveló al recordar el apagón nacional del pasado 7 de marzo de 2019 que dejó a Mérida en la penumbra durante más de 5 días.

Mérida y Barinas padecen “racionamientos” varias veces al día

La señora Irma Barrios es procedente de Barinas, tiene una semana en la ciudad de Mérida, explicó que en su estado la situación no es distinta a Mérida. «Los apagones duran 6 horas, pero el problema es que allá después la quitan por dos horas más (…) no se puede dormir por el calor en las noches, porque el calor no se soporta es horrible”, lamentó.

En ese sentido detalló que las personas padecen infartos durante los apagones por las altas temperaturas. «Por ejemplo, en el municipio Pedraza hace un mes hubo más de 20 personas infartadas porque el problema de la luz es grande, hace que las personas hipertensas desarrollen más la hipertensión”, indicó.

Argumentó también que cada día la situación es más difícil en Venezuela, razón por la que desea que pronto se resuelva el problema eléctrico, aunque fue critica al expresar que no ve una solución próxima al problema eléctrico nacional.

En el estado Mérida los cortes se prolongas hasta por 12 horas, a veces seis horas y se repiten varias veces al día, dejando a las personas incomunicadas y sin posibilidades de trabajar, o hacer las actividades relacionadas a una vida normal.