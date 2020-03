¡Lo volvió a hacer! El cantante Bad Bunny siempre dándonos de que hablar, pero en esta oportunidad, gracias a su nuevo álbum YHLQMDLG este famoso artista tuvo este miércoles una participación en The Late Late Show, como siempre las miradas estuvieron enfocadas en su vestuario.

Este cantautor es muy conocido por su forma de vestir, en esta oportunidad le hizo honor a la canción que interpreto anoche «Pero ya no« donde una estrofa menciona «A mi ya no me cachas, yo no soy un Pokémon» y el mismo fue vestido del personaje Charizard.

Sin duda alguna, Bad Bunny estará unos meses o todo el año, siendo el centro de atención y más si sigue disfrazando de estos personajes de pokémon y publicando sus nuevos videoclips y haciendo tendencias todos sus challenges como #SafaeraChallenge y #MacetaChallenge.