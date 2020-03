Una sabia expresión venezolana, dice: El que escupe pa’ arriba la saliva le cae en la cara.

Este verso popular, le calza muy bien al presidente Maduro, quien lamentablemente este martes fue castigado por la lengua de su predecesor Hugo Chávez, cuando solicitó al Fondo Monetario Internacional un financiamiento por 5 mil millones de dólares para fortalecer la capacidad de respuesta ante la pandemia de Covid-19.

Recordemos un poco: Venezuela canceló todos sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) poco después de que Chávez asumiese la presidencia de Venezuela en 1999.

Para el año 2006 el FMI ya había cerrado sus oficinas en el país, a consecuencia de la decisión tomada por su presidente de turno, quien declaraba:

«A los venezolanos no nos hace falta estar yendo a Washington, al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, ni nada. Yo quiero formalizar la salida de Venezuela del Banco Mundial, del Fondo Monetario».

«Ya no nos hace falta estar y tener, que si un representante allá. No queremos ni estar allí, y que nos devuelvan los reales, porque ahora nos deben….. Allá tenemos unos realitos» aseguraba Chávez.

La carta emanada desde el despacho presidencial de Maduro, con fecha del 15 de marzo, estaba dirigida a Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. En el escrito oficial, se refieren al FMI como «Honorable Organismo».

Será que la petición de ayuda por parte del gobierno madurista (hijos herederos de la ideología castro-chavista), supone una rectificación a la política de críticas y hostilidades contra el organismo multilateral que durante años han mantenido.

Ó muy por lo contrario, esta «respetuosa carta», donde no se tildó al FMI con frases como «Imperialistas, capitalistas, explotador de pueblos…» es una evidencia más de la fracasada economía socialista del siglo XXI.

El pasado 4 de marzo, el FMI ofreció ayuda a los países miembros para hacer frente a la pandemia que actualmente azota a los países del mundo, a través de servicios financieros de emergencia. Los programas de financiación de emergencia del Fondo suelen acarrear condiciones para los países que reciben los préstamos.

¿Qué pasó con Venezuela?

El FMI no consideró la solicitud porque el compromiso del órgano multilateral con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, en el caso Venezuela no hay claridad sobre el reconocimiento en este momento de la legitimidad del gobierno de Maduro, según declaró un vocero oficial.