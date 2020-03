Fuertes lluvias en Sao Paulo dejan diez muertos y cinco desaparecidos

Al menos diez personas, entre ellas un bombero, murieron y cinco están desaparecidas en el litoral del estado de Sao Paulo debido a las fuertes lluvias que golpean la región, según fuentes oficiales.

Según el Cuerpo de Bomberos, cinco personas fallecieron por los deslizamientos de tierra registrados en la localidad de Guarujá: otras tres en Sao Vicente y una en Santos.

De acuerdo con las autoridades, al menos otras cinco personas siguen desaparecidas, destacó EFE.

Entre los fallecidos figuran una madre, su niño y un bombero que trabajaba en el rescate de varias personas en un cerro de Guarujá.

Entre las víctimas mortales se encuentra una pareja de ancianos, que murió tras el derrumbe de su vivienda, y una persona que vivía en una residencia de mayores.

En Santos, una mujer de 30 años falleció a raíz de un deslizamiento de tierra.

El gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, lamentó lo ocurrido en sus redes sociales, ofreció su solidaridad a los residentes de la zona.

Subrayó que equipos de la Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Militarizada están trabajando en conjunto y «dando soporte a las alcaldías».

Minha solidariedade aos moradores da Baixada Santista que sofrem com as fortes chuvas desde ontem. Lamentavelmente, até o momento, há 9 mortos confirmados. Temos 1 herói do Corpo de Bombeiros entre as vítimas. A Defesa Civil, Bombeiros e PM estão dando suporte às prefeituras.

— João Doria (@jdoriajr) March 3, 2020