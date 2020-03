«Tengo que hacer mercado y estamos en cuarentena»: fue lo primero que se me vino a la mente este jueves a las 6.30 de la mañana, cuando sonó el despertador y tuve que levantarme. La rutina en el edificio ha cambiado por el coronavirus (Covid-) 19. Ahora el agua la ponen a las 8:00, lo que me obligó a hacer todo lo que debo hacer, incluyendo la limpieza mañanera, con el agua de reserva.

Terminada la rutina de limpieza, tomado el café reglamentario y una vez desayunada como Dios manda (jamás algo sin desayunar), me dispuse a prepararme para salir. Con bolso, tapabocas, guantes y antibacterial encima, además del carrito de mercado, salí a la calle.

Esto de ser periodista y ama de casa nos pone más alertas aún, pues una vez en la calle y al ver la soledad, a las 7.30 de la mañana, me hizo sacar el teléfono y registrar las imágenes de la Plaza Francia de Altamira prácticamente desierta. Una que otra persona caminaba apurada por allí, todas con guantes y tapabocas. A es ahora pocos carros transitaban.

«Señora ¿sabe si las camionetas de esta parada van a trabajar? Preguntó un señor que buscaba como subir hacia la parte alta de la urbanización. «No lo sé», le dije. El hombre levantó los hombros, se colocó nuevamente el tapabocas y siguió su camino, resignado a recorrer a pie las nueve cuadras que le restaban hacia su destino.

De mi casa al mercado hay unas cuatro cuadras y en el trayecto realmente vi muy poca gente. Gran parte iba a clínicas y supermercados. Lo sé porque pregunté, mientras caminaba rápido.

Al llegar al mercado me detuvo la primera alcabala: «La entrada es por la puerta de las flores», me dijo un muchacho, a quien solo le vi los ojos, enfundado como estaba en un enorme tapabocas.

Caminé hacia donde me dijo el jovencito. Allí estaba la segunda alcabala. En la fila de gente separada reglamentariamente y de forma ordenada, todos hablaban bajito. La señora que estaba delante de mí, me dijo con voz muy seria: «aléjese, debemos estar separados a un metro de distancia». «Tranquila, no me le estoy acercando». respondí.

La señora que estaba detrás de mi dijo: «pero no es necesario que se enoje, ya bastante deprimidos y preocupados estamos, como para que nos maltratemos».

La aludida ni se inmutó. Solamente atinó a comentar que estaba muy molesta porque en una farmacia le querían cobrar 500 mil bolívares por un tapabocas. «Por eso agarré mi pañoleta y me la puse, que se jod…», espetó y nos dio la espalda.

La cola avanzó rápido y en el corto trayecto hacia la puerta, un grupo de perros descansaba por allí, ajenos a nuestras preocupaciones.

En cuestión de minutos pude entrar al recinto, no sin antes haber sido rociada con solución antibacteriana, por un trabajador del mercado.

Una vez adentro todo estaba casi normal. Gran parte de los puestos estaban abiertos, con mercancía fresca, pero en cantidades reducidas.

«Hay de todo, pero poquito», me comentó el muchacho del puesto de vegetales.

Hice mis compras rápido. Todos, absolutamente todos, clientes y vendedores, portaban el tapabocas y el ambiente era de tranquilidad, pero se sentía la tensión.

«¿Cuánto durará esto?», comentó una señora que se roció con alcohol en espray e hizo lo propio con los que estábamos en el puesto del pollo.

Todos levantamos los hombros y seguimos en lo nuestro.

–