Ivanka Trump rompió las reglas de la Casa Blanca

Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, hizo una criticada publicidad de la marca de alimentos: Goya, y rompió reglas de la Casa Blanca.

Luego de que el CEO de la empresa latina mostró su apoyo al gobierno del republicano Donald Trump, la foto de Ivanka modelando con la lata de frijoles, además, desafía normas éticas que no permiten a empleados federales usar sus posiciones para hacer publicidad.

Ivanka Trump acompañó el mensaje con el slogan de la compañía en inglés y en español: "If it’s Goya, it has to be good. Si es Goya, tiene que ser bueno".

Información en desarrollo...