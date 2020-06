Indignación LGBT: Miss Universo Colombia Prohíbe Participar a las Transgénero

El Miss Universo Colombia ratificó que es condición imprescindible para poder participar "ser mujer y no haber cambiado de sexo", lo cual llevó a la indignación a la comunidad LGTB del vecino país.

En contra de esta disposición se manifestaron por considerarla harto discriminatoria. Lo que parece no barajar, por ahora, Natalie Ackerman, presidenta del nuevo concurso.

Nosotros en este momento estamos en una transición importante entre lo que era un antiguo reglamento, por cierto muy exitoso durante muchos años. Vamos a respetar parte de la tradición y vamos a hacer una transición hacia unos nuevos reglamentos donde, de manera paulatina, terminaremos ya con el mismo reglamento de Miss Universo. El Miss Universe Colombia no se cierra a esta posibilidad en un futuro.

Así lo manifestó Ackerman al diario bogotano El Tiempo.

Como precedente, Miss Universo ya tuvo entre sus candidatas a una reina transgénero, tras cambiar sus reglas. Fue en el 2018, cuando la modelo Ángela Ponce estuvo en el certamen representando a España y, aunque no llegó al grupo de semifinalistas, recibió un homenaje especial por parte del concurso y de sus compañeras, quienes resaltaron su valor y compromiso.

Otros concursos de belleza, como el Miss USA, se han sumado en el mundo a la causa de aceptar la participación de trans.

Críticas

Precisamente, Ángela Ponce criticó este martes en sus redes sociales el requisito del Miss Universo Colombia. "Siento una enorme tristeza. Las cadenas mentales de @missuniversecolombiaorg lo único que hacen es quitarles a ellos mismos como organización la oportunidad de que mujeres maravillosas engrandezcan y enorgullezcan a ese maravilloso país".

Agregó que la decisión tomada es un reflejo de ignorancia."Ánimo, hermanas, estoy con vosotras, no dudéis nunca de vuestra belleza, vuestra inteligencia, nuestros derechos son los mismos que los de cualquier otra mujer, lucharlo, yo estaré cerca", escribió como mensaje de estímulo.

Por otra parte, no faltó la lluvia de rechazos de espontáneos. “Tremenda pena y vergüenza es lo que me ha dado leer las nuevas reglas para el Miss Universo Colombia. Ver que una vez más la ignorancia y la discriminación se reflejan en ese apartado de ‘ser mujer y no haber cambiado de sexo’. Qué tristeza", escribió Moisis, un usuario de redes sociales.

Todo presagia que, aunque la regla no cambie, este es solo el principio de otro capítulo de discriminación de minorías. Se lucha se propone la comunidad LGTB.