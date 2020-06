El presidente de la Cámara Venezolana del Vestido, Roberto Rimeris, pidió que sea reincorporado el 100% le sector vestido del país. Desde el inicio de la cuarentena en el país todo el comercio se encuentra paralizado, lo que afecta directamente a esta industria textil.

Luego de anunciada la flexibilización por parte del régimen, muchas industrias volvieron a trabajar. Sin embargo, las tiendas siguen cerradas, "¿A quién le vamos a vender?", señaló Rimeris.

Asimismo, afirmó que debe elaborarse un plan de prevención para incorporar a estos otros gremios a la flexibilización, por el peligro que representa el covid-19; por lo que considera necesario que este planteamiento pase por una mesa de debate, «no se puede tomar una decisión unilateral».

Sin embargo, añade que la industria textil ha hecho el mayor esfuerzo posible por cancelar a sus trabajadores, aun cuando no se ha generado trabajo tras la paralización del país por el covid-19.

«Ahorita para empezar, la industria requiere flujo de caja para gastos que no existían antes de la cuarentena, pero si los comercios están cerrados, y no pueden pagar facturas viejas y no hacen nuevos pedidos, ¿para qué confeccionar si no hay vías para comercializar? Solo se acumula stock«, explicó en entrevista con Vanessa Davies, para Unión Radio