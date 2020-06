¡INSÓLITO! Transportistas de Carabobo improvisan tanques de gasolina artesanales para llegar a la cola

Esto para poder circular y llegar al menos a la cola de la estación de servicio. Él es dueño de una unidad de transporte público en Carabobo, sector que la mañana de este martes decidió paralizar actividades para exigir el suministro de combustible que le negaron el lunes, cuando comenzó el nuevo sistema de abastecimiento implementado por el régimen de Nicolás Maduro.

Fue una acción de protesta que provocó que desde el estado mayor de combustible de la gobernación se decidiera habilitar la estación de servicio Castillito, ubicada en el municipio San Diego, para los transportistas. Pero la medida fue insuficiente. Solo surtieron 80 litros que no resuelven el problema.

“Con eso trabajamos hoy y mañana tenemos que parar las unidades otra vez o perder el día en una cola. Eso no se entiende. Y en algunos lugares nos exigen que vayamos cuando corresponda de acuerdo al terminal de la placa, y eso no debe ser así. Nosotros debemos surtir a diario para poder trabajar sin problema”, explicó Olmos.

Un vecino lo auxilió con cinco litros de gasolina. “Tuve que ponerla con un envase porque si la echaba en el tanque no iba a llegar al carburador por la poca cantidad, así que lo improvisé de esa manera para poder venir a la cola”.

Como él, muchos estuvieron esperando hasta las 10:30 am cuando comenzaron a surtirles gasolina en la estación de servicio en la que desde la madrugada había personas esperando con sus carros particulares para abastecerse al precio subsidiado, pero fueron desalojados de manera repentina para poder darles el beneficio a los transportistas que se habían paralizado.

“Yo tengo más de dos meses sin trabajar y ya no puedo más. Tampoco es factible pagar la gasolina a 0,5 dólar porque el pasaje está en cinco mil bolívares y no me da la base. Y ahora menos que con las medidas de distanciamiento debemos dejar un asiento de por medio vacío y así los ingresos son menores. No puedo ni pagar 10 dólares en gasolina cuando eso lo puedo usar para comprar comida para mi casa”.

Se trata de una situación que ha provocado que algunos se dediquen a otras labores para poder cumplir con el sustento de sus familias. Es el caso de Julio Moreno. “Hay que hacer de tripas corazón, trabajar en lo que se pueda, lo que se consiga”. Él ha hecho de albañil y herrero para alimentar sus tres hijas y ayudar a su esposa, que es maestra y su sueldo no le alcanza para nada.