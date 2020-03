Intento de magnicidio contra Guaidó será denunciado en instancias internacionales (Vídeo exclusivo)

El presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Valera ofreció este martes un balance de los hechos ocurridos el fin de semana durante la movilización encabezada por el presidente encargado, Juan Guaidó, en Barquisimeto, estado Lara, que califica como intento de magnicidio contra el líder opositor.

El parlamentario calificó el suceso como un intento de magnicidio contra Guaidó. “Es un homicidio calificado en el grado de frustración”, afirmó.

“Ya no estamos en presencia de colectivos armados, ahora estamos en presencia de organismos armados en vinculación permanente con el régimen; es decir, existen paramilitares actuando en actividades políticas bajo el respaldo de la dictadura de Nicolás Maduro”, acotó.

De igual forma, Valera responsabilizó a Nicolás Maduro. “Aquí hay actores intelectuales, se trata de el mismo Maduro que arremete contra todos aquellos que piensan diferente”.

“Nosotros vamos a profundizar las investigaciones y quiero mostrarles algunas de las imágenes, que en este proceso concreto del Estado Lara, donde fueron acosados diputados, periodistas, personas de la sociedad civil”, expresó Valera.

La Comisión recalcó que irá a todos los organismos internacionales, a llevar esta denuncia porque aquí están involucrados, no la pistola, no quienes acudieron a Maiquetía a golpear a los periodistas y a Guaidó, cometen el hecho materiales, si no los autores intelectuales y ellos con aprobación del regimén de Maduro en ejercicio de un poder ilegítimo, arremeten contra los partidos políticos, contra los ciudadanos y sobre todo en contra del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó.