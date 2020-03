El presidente de Colombia, Iván Duque, informó a través de su cuenta de Twitter que soolo se permitirá el ingreso al país de colombianos y residentes extranjeros. De igual modo aseguró que los mismos tendrán que acatar un aislamiento preventivo obligatorio.

Duque aseguró que a partir del lunes 16 de marzo se restringirá el ingreso de personas que no sean de nacionalidad colombiana ni residan en el país.

El aislamiento preventivo al que deberán ser sometidos los colombianos y residentes que lleguen al país, tendrá una duración de 14 días.

Para este 15 de febrero, tras una coordinación previa con Venezuela, se abrió un paso por el Puente Internacional Simón Bolívar para que los venezolanos pudieran retornar a su país.

Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. #PrevenciónYAcción

— Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2020