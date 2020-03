Jefe de gobierno peruano anuncia el primer caso de COVID-19 en el país

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó este 6 de marzo que fue detectado el primer caso de coronavirus en el país, un hombre de 25 años que se encuentra «estable».

«Se ha confirmado la infección por coronavirus COVID-19 de un primer paciente, un varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa», anunció el mandatario peruano por televisión.

First case of Coronavirus confirmed in Perú I #COVIDー19 #Coronavid19 pic.twitter.com/xc63WgKwOz

