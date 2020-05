Joven fue arrollado en protesta por el asesinato de George Floyd (+Video)

Un joven fue arrollado por un vehículo mientras protestaba en Denver este viernes. En el marco de las fuertes protestas por el asesinato de George Floyd, a manos de la policía en Minniapolis.

El joven arrollado evidencia el estado de tensión en el que se encuentra la nación norteamericana. el escáldalo por la muerte de Floyd el pasado lunes ha desatado un ola de protestas que ha terminado en saqueos disturbios, e incendios.

La furia de las personas se desató, en vista que primera instancia los cuatro oficiales simplemente fueron despedidos. Pero este viernes se conoció que Derek Chauvin, el oficial que se ve arrodillado presionando a Floyd en el cuello con sus rodilla izquierda.

También, estas protestas le valió un breve arresto para el periodista Omar Jiménez mientras de le daba cobertura en vivo a los hechos en Minniapolis. Posteriormente fue liberado y siguió con sus labores.

GRAPHIC WARNING: A car rammed into demonstrators in Denver as they protested police brutality over the death of George Floyd, who was seen in a graphic video footage gasping for breath as a white officer knelt on his neck pic.twitter.com/2hj56UjE2L

— Reuters (@Reuters) May 29, 2020