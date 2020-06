Juan Guaidó conversó con la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Sostuvo un encuentro virtual con la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde. En el cual abordaron la crisis que vive Venezuela.

Guaidó sostuvo esta reunión junto al comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges. En el cual la ministra de Suecia ratificó su compromiso contra el Gobierno Legítimo y la presidencia Asamblea Nacional (AN).

También, Linde manifestó su preocupación por la integridad contra los dirigentes opositores. A propósito de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.

Guaidó sostuvo este encuentro en medio de los ataques contra la el Parlamento nacional. Luego que el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este encuentro, demuestra una vez más el amplio respaldo de la comunidad internacional al presidente encargado, la lucha democrática.

Good conversation with Juán Guaidó, president of Venezuela’s democratically elected National Assembly. Sweden supports Venezuelans in their struggle to restore democracy and the rule of law. Concerned for the safety of the opposition’s elected officials and their collaborators. pic.twitter.com/XXMpqUzxHJ

— Ann Linde (@AnnLinde) June 16, 2020