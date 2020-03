Judith Castillo exigió respeto a la mujer y a sus derechos como ser humano

View this post on Instagram

Yo decido qué, cuándo, cómo y dónde. ¡No más faltas de respeto! #violenciadegenero #nomedalagana #hagoloquemedalagana #autodeterminacionhumana #yodecido #yodecidoquecomocuandoydonde #poderfemenino #mesdelamujer #marzo #venezolanosenelmundo #venezolanosenespaña #venezolanosenvenezuela #venezuela #soyvenezolana #judithcastillo