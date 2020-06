Campeón Panamericano Julio Mayora se une al clamor por asesinato de pesista varguense

Edison Infante no era un delincuente. A pesar de que en una minuta policial relatan que él junto a otro sujeto intentaron robar a unos efectivos policiales en Barrio Aeropuerto, su familia, vecinos y el gremio deportivo de las pesas en Vargas sostienen que lo que hubo ese día fue un ajusticiamiento por motivos pasionales.

Al clamor por su muerte se unió el campeón Panamericano y también varguense Julio Mayora, quien hizo un alto en su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 para exigir justicia por su muerte.

Mayora pide al ministro del Deporte, Pedro Infante, y al comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, investigar este lamentable hecho.

“Edison Infante era mi hermanito, mi hermanito del alma. Era un muchacho que me respetaba muchísimo. De hecho, yo me lo llevé para mi casa a vivir para subir a Caracas a entrenar con la Selección de Venezuela. Él estuvo también en la Selección de Venezuela y le trajo medallas a nuestro país internacionalmente como nacionalmente”, expresa en un video grabado en República Dominicana, donde entrena en la actualidad.

Confiado en el trabajo de las instituciones de justicia venezolanas, Mayora espera que se haga justicia. “La verdad es que me dolió muchísimo cuando supe que lo habían matado y a mi entrenador le cayó malísimo. El entrenador mío es el mismo que el de él”.

Ambos pesistas compartían la preparación a través de Oswaldo Tovar, que además es presidente de la Asociación de Pesas de Vargas y en la actualidad acompaña a Mayora en Dominicana. “Esperemos que se haga justicia porque era un muchacho muy sano, un muchacho deportista, un muchacho que sorprendía cuando competía, era una maravilla”.

José Enrique Martínez Pirela, tío del joven, recuerda que apenas le informaron lo que había ocurrido bajó corriendo hasta el lugar de los hechos. “Bajamos en 5 minutos y cuando llegamos a donde supuestamente lo habían matado no había cadáver, no había sangre, no había rastros de cartuchos de bala, pistola ni nada. En cuestiones de segundos se lo llevaron del barrio”.

“A nosotros nos dijeron que eran cuatro funcionarios policiales y dos mujeres que sin mediar palabras de ningún tipo le dispararon. Edison Infante fue sacado de acá por ellos cargado con vida y lo entregaron muerto en el Hospitalito con otro impacto de bala en la región torácica que es el que le causa la muerte por hemorragia interna”.

Lamenta que minutos después los mismos funcionarios cómplices de su muerte armaron una escena del crimen que incluyó cartuchos de bala e incluso una pistola.

Martínez exige justicia y asegura que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias. “El asesinato de mi sobrino por funcionarios de este país no puede quedar impune. Ellos tienen que pagar esta muerte, porque ellos no son quien para quitarle la vida a una persona de gratis y mucho menos porque les dé la gana”.

Resalta que no tienen miedo y que denunciarán el caso a Fiscalía.

Sobre los hechos ocurridos la madrugada del pasado domingo 14 de junio en Barrio Aeropuerto, parroquia Urimare, cuenta que tanto los efectivos como el joven compartían en una fiesta desde el sábado en la noche. Pero horas después el pesista fue llevado a su casa por un amigo porque estaba pasado de tragos.

Sin embargo, a los pocos minutos Edison se levantó y fue al lugar de la fiesta a buscar una chica con la que salía y allí es cuando se originó el altercado que acabó con su vida, porque esa muchacha al parecer estaba con uno de los policías.