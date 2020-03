El famoso cantante Justin Bieber, estrenó este lunes dos canciones de su Changes: The Movement. «All Around Me» y «Habitual» abren con vídeoclips este su nuevo disco.

Justin contrató para la dirección a Nick DeMoura, coreógrafo que ha colaborado en muchos de sus éxitos. Se espera que el resto de canciones sean presentados el miércoles.

En los audiovisuales, Justin Bieber muestra algunos cambios en su esencia como artista mostrando una gran admiración por el cuerpo humano.

All Around Me Habitual Come Around Me Intentions (Ft.Quavo) Yummy Available Forever (Ft. Post Malone y Clever) Runnign Over ( Ft. Lil Dicky) Second Emotion (Ft. Travis Scott) Get Me (Ft. Kehlani) ETA Changes Take It Out on Me Confitmation That´s What Love Is At Least for Now Yummy (Summer Walker Remix) (Ft.Summer Walker)

En «All Around Me» y «Habital» está presente la particularidad de que los artistas son seguidos con la cámara mientras danzan.



Bieber muestra a los diferentes grupos de bailarines realizando rutinas muy complejas y se contempla las figuras que hacen los artistas.