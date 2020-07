La angustia de los padres en Bolívar: ¿Cómo pagamos la matrícula de los colegios?

Padres y representantes del Colegio Monte Carmelo, en Puerto Ordaz, suscribieron un documento con 300 firmas, en el que solicitan a la institución discutir y llegar a un acuerdo sobre el nuevo monto de mensualidad, inscripción y seguro estudiantil, para el año escolar 2020-2021.

Omaira Guerra tiene tres hijos. Señaló que tendría que pagar 45 dólares de mensualidad, más 45 dólares de inscripción y 30 dólares por seguro escolar.

"Por cada uno son 120 dólares. Imagínate, ¿de dónde saco 360 dólares para inscribir a mis hijos?", manifestó.

Andrés Romero tiene dos hijas. Le correspondería pagar 90 dólares mensuales por sus estudios, mientras su sueldo no pasa de los 10 dólares.

"No sé cómo haré para pagar la mensualidad del colegio de mis hijas. De 10 dólares que gano a 90 que tengo que pagar, no puedo comer, no tengo transporte y tampoco me alcanza para pagar el colegio", expresó Romero.

La institución no se ha pronunciado, aunque extraoficialmente sostiene que aún no han acordado el nuevo monto.

Este 15 de julio se suponía que comenzaría el proceso de inscripción, pero el plantel estuvo cerrado.

Se desconoce si fue incluido entre las instituciones de Ciudad Guayana a las que la Sundde, Ministerio de Educación y Fiscalía abrió expediente por los aumentos en el costo de las matrículas escolares.

Leslie Méndez, otra de las representantes, aclaró que no están en contra de la institución, sino que buscan llegar a un acuerdo.

Cuestionó también el cobro de 30 dólares de seguro escolar, cuando el alumno no goza de este beneficio ni en clases presenciales, y ahora mucho menos en clases a distancia.

Sostiene que los padres costean servicios médicos, aun cuando los accidentes o malestares se presenten en horario de clases y dentro de la institución.

Recientemente, 22 colegios privados de Ciudad Guayana suscribieron un comunicado, en el que solicitan un reajuste necesario en el costo de las mensualidades, para cubrir gastos de pago de nóminas y mantenimiento de infraestructuras.